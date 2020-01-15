MNG Kargo çalışma saatleri: MNG Kargo şubeleri hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri

Türkiye'de kargo firmaları arasında yer alan ve birçok noktada operasyon gerçekleştiren MNG Kargo'yu tercih eden vatandaşlar, MNG kargo dağıtım günleri ve çalışma saatleri ile hafta sonu açılış ve kapanış saatini araştırıyorlar. Peki, MNG kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve MNG kargo dağıtım günleri ve saatleri nasıl? İşte bu kargo firması ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

MNG KARGO DAĞITIM GÜNLERİ VE SAATLERİ

En çok merak edilen konular arasında yer alan MNG kargo dağıtım günleri ve saatleri şu şekilde:

MNG kargo tarafundan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ! KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR

MNG Kargo aracılığı ile kargo göndermek ya da almak isteyen vatandaşlar için MNG kargo çalışma saatleri tablosu oluşturduk. Bu tablo ile MNG kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusu da yanıtını bulmuş oluyor.

MNG kargo şubeleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır.

MNG KARGO HAFTASONU ÇALIŞMA SAATLERİ

MNGKargo hafta sonu çalışma saatleri de diğer kargo şirketleri ile hemen hemen aynı. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında hizmet veren şubeler Pazar günü ise kapalıdır.

MNG KARGO NEDİR? İŞTE MNG HAKKINDA BİLGİLER

003 yılında kurulan MNG Kargo 800'den fazla şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 25 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 6500'ü kendi bünyesinde, 3500'ü ise acentelerinde olmak üzere 10000'e yakın çalışanı, 3000 kara taşıma aracı ile hizmet vermektedir. MNG Kargo, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ve dünyada 220 farklı ülkede, günde 700 bin adrese dünya standartlarında hizmet ulaştıran Türkiye'nin lider kargo şirketlerindendir.

Sektörde ilk Teknolojik Aktarma Merkezlerine sahip kargo şirketi olan MNG Kargo, bu teknoloji sayesinde saatte 65 bin kargoyu yüksek hızda ayrıştırıp, el değmeden hatasız olarak hat araçlarına yükleyerek, hasarsız teslimat sağlamaktadır.