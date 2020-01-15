Şans Topu sonuçları 15 Ocak açıklandı! Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula...

Şans oyunu seven vatandaşların Çarşamba günleri için umut, heyecan ve merak duymasının başlıca sebeplerinde olan Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bugün yapılan 970. Hafta çekilişiyle oyunun şanslı numaraları belirlendi. Kazandıran numaralar ile biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ederek öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) organizasyonuyla gerçekleşen 15 Ocak Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI: 15 OCAK MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi 15 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;