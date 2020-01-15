Sınırda 3 gün 3 gece düğün

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye'nin kuzeyinin PYD/ PKK'dan temizlenmesinin ardından huzura kavuşan bölgedeki vatandaşlar, eski günlerine döndü. Şanlıurfa'nın büyük aşiretlerinden Bini Muhammed'e mensup İsa Bora, oğlu Ahmet Bora'yı Emine Bora ile yeğeni Abdülkerim Bora'yı da Zeynep Bora ile evlendirdi. Akçakale ilçesinde Suriye sınırının sıfır noktasında yapılan düğün 3 gün 3 gece sürdü. Gelinler ise düğüne katılan yaklaşık 4 bin kişinin taktığı altın ve paraları taşımakta zorlandı. Konuklara yöresel yemekler ikram edildi.En büyük oğlu ve yeğeninin düğünü için masraftan kaçınmadığını belirten İsa Bora, "Oğlumun düğününü, Barış Pınarı Harekâtı başladığında yapacaktık. Fakat atılan roketlerin etkisiyle ilçede oluşan endişe nedeniyle iptal ettik. Şimdi buralar Mehmetçik ile huzura kavuştu. Bende üç gün üç gece süren bir düğün ile hem oğlumu hem de yeğenimi evlendirdim. Akçakale'den çevre illerinden ve Suriye'den gelen konuklarımız çok güzel vakit geçirdi. Artık savaş değil, düğünlerle anılan Akçakale olsun" dedi.