Son dakika haberi... Korktuğum için anlatamadım diyerek istismarı itiraf etti: " 6 yaşından beri yapıyordu, serviste çalışırken serviste bazen evde..."

Klima tamiri için eski eşinin evine geldi baldızını taciz etti gitti! Ablasının kocası tarafından 6 yaşından beri cinsel istismara uğradığını söyleyen E.N.S "Beni genelde oyun parkına götürüyordu sonra eve dönüyorduk orada oluyordu, servisçilik yapıyordu serviste de oluyordu, korktuğum için kimseye söylemeyemedim." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada infial yaratan olayın ardından zanlının serbest kalması sonra aile olayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımak üzere harekete geçti. Son dakika bilgileri geliyor...