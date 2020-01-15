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haberi... Korktuğum için anlatamadım diyerek istismarı itiraf etti: " 6 yaşından beri yapıyordu, serviste çalışırken serviste bazen evde..."

'da baldızına cinsel tacizde bulunan 43 yaşındaki servis şöförünün davasından haberi geldi! 2006 yılında evlenen T.S ile T.B'nin 2009 yılında bir de kız çocukları oldu. İddiaya göre T.B'nin 14 yaşındaki kız kardeşi Ü.B'ye ilgi duymaya başlayan T.S'nin bu hareketleri devam edince eşiyle arası bozuldu. Boşanma kararı alan kadın, bu amacına da ulaştı. Daha sonra kızının babasını görmek istemesi sonucunda evlerine gelen sapkın adam baldızını elle taciz etti. Talihsiz E.N.S'ye taciz hareketleri yapılırken 11 yaşındaki küçük kız durumu görüp annesine haber verdi. Mahkeme delil yetersizliğinden T.S'yi serbest bıraktı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.1.2020 08:40
Son dakika haberi... Korktuğum için anlatamadım diyerek istismarı itiraf etti: 6 yaşından beri yapıyordu, serviste çalışırken serviste bazen evde...

Klima tamiri için eski eşinin evine geldi baldızını taciz etti gitti! Ablasının kocası tarafından 6 yaşından beri cinsel istismara uğradığını söyleyen E.N.S "Beni genelde oyun parkına götürüyordu sonra eve dönüyorduk orada oluyordu, servisçilik yapıyordu serviste de oluyordu, korktuğum için kimseye söylemeyemedim." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada infial yaratan olayın ardından zanlının serbest kalması sonra aile olayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımak üzere harekete geçti. bilgileri geliyor...

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Son dakika haberi... Korktuğum için anlatamadım diyerek istismarı itiraf etti: " 6 yaşından beri yapıyordu, serviste çalışırken serviste bazen evde..."
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