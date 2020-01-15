Son dakika haberi: Müge Anlı'da esrarengiz olay! Üç arkadaşıyla gitti, bir daha dönmedi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün yayınlanan son bölümünde, her bir detayı gizem içeren Ali Kaçar dosyası işlendi. 24 gün önce kaybolan ve arama çalışmalarıyla haberlere dahi konu olan Ali Kaçar'ın ailesi, Müge Anlı canlı yayınında son dakika açıklamalarında bulundu. O günden bu yana, Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürerken 63 yaşındaki adama henüz ulaşılamadı. Bunun üzerine, Ali Kaçar'ı aramak için ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Kaçar'ın eşi Durdu Hanım, eşinin kaybolmasına giden süreci tüm detayları ile anlattı.

MÜGE ANLI'DA ESRARENGİZ OLAY!

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Ali Kaçar'ın eşi Durdu Hanım, eşiyle yaşadığı son telefon görüşmesinden itibaren gelişen olaylar zincirini aktardı. Durdu Hanım, eşinin kendisinden ev anahtarını istediğini ve 3 arkadaşıyla birlikte Musabozulduğu Yaylası'na gittiklerini ifade etti. Durdu Kaçar'ın ortaya attığı iddia ise, stüdyoda ve ekranları başında bulunanların adeta kanını dondurdu.

İşte, 15 Ocak Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;