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Son dakika! kararı ’ya gönderildi! Wikipedia erişime açıldı

Bilgi Teknolojileri ve (), 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine 'yı erişime açtı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.1.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 22:43
Son dakika! Wikipedia kararı BTK’ya gönderildi! Wikipedia erişime açıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine Wikipedia'yı erişime açtı.

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi.

BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli kaldırıldı.

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Son dakika! Wikipedia kararı BTK’ya gönderildi! Wikipedia erişime açıldı
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