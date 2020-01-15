TOKİ 100 bin sosyal konut başvurularında son gün! E-devlet ile TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için bugün son gün. Proje başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alınacak olup hala başvuru yapmayan ve yapmak isteyen vatandaşlar için ise fırsat devam ediyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan proje 16 Aralık tarihinde başlamış, o tarihten itibaren ise çok sayıda başvuru almıştı. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak proje kapsamında yapılan evler depreme dayanıklı olup yatay mimari esası ile inşa edilecek. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi "TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı oluyor. Eksiksiz şekilde bilgilerin tamamını ve detaylarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırırken henüz başvuru yapmayanlar için ise hala fırsat sürüyor. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için bugün son gün. 16 Aralık tarihinde başlayan başvurular bugün sona erecek. Hala fırsat devam ederken başvuru yapmayan ve yapmak isteyen adaylar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdılar. Buna göre; TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kura çekiliş tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları neler, ücretler ne kadar?

İşte tüm bilgiler!