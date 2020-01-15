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100 bin sosyal konut başvurularında son gün! ile TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

16 Aralık'ta başlayan 100 bin sosyal konut başvuruları için bugün son gün. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar ile ilgili ücretleri, başvuru şartlarını, detaylarını merak ederken arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz ay başlayan sosyal konut projesi için heyecan dorukta. İdaresi tarafından yapılan konut projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyatlarına sahip proje aynı zamanda depreme dayanıklı evler ve yatay mimari esası ile inşa edilecek. Özellikle dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje işlemleri üzerinden yapılacak olup hala başvuru yapmayan adaylar da "TOKİ 100 bin konut başvuruları nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. 'nin 81 ilinde yapılacak olan proje kapsamında gerekli şartların sağlanması halinde aileler ev sahibi olacak. Bu bağlamda; haberimizin detaylarından TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru ve ücret bilgilerine ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:13
TOKİ 100 bin sosyal konut başvurularında son gün! E-devlet ile TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

İdaresi tarafından yapılan 100 bin sosyal konut projesi başvuruları için bugün son gün. Proje başvuruları sistemi üzerinden alınacak olup hala başvuru yapmayan ve yapmak isteyen vatandaşlar için ise fırsat devam ediyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan proje 16 Aralık tarihinde başlamış, o tarihten itibaren ise çok sayıda başvuru almıştı. 'nin 81 ilinde yapılacak proje kapsamında yapılan evler depreme dayanıklı olup yatay mimari esası ile inşa edilecek. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi "TOKİ 100 bin konut projesi başvuruları nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı oluyor. Eksiksiz şekilde bilgilerin tamamını ve detaylarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırırken henüz başvuru yapmayanlar için ise hala fırsat sürüyor. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

tarafından yapılan başvuruları için bugün son gün. 16 Aralık tarihinde başlayan başvurular bugün sona erecek. Hala fırsat devam ederken başvuru yapmayan ve yapmak isteyen adaylar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdılar. Buna göre; ne zaman çekilecek? Kura çekiliş tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları neler, ücretler ne kadar?

İşte tüm bilgiler!

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TOKİ 100 bin sosyal konut başvurularında son gün! E-devlet ile TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır?
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