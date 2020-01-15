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Üniversite öğrencisi ’dan haberi: ‘Elimizde kamera kayıtları var’

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden beri kendisinden haber alınamayan, ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Genç kızın kaybolmasından bir süre önce Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok ve ailesinin evinde tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Zaynal Abarok’un üvey babası polis memuru E.Y., yaptığı açıklamada “Gülistan’ın kaybolduğu gün Zaynal’in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan’ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok” dedi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 08:29 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 08:54
Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan son dakika haberi: ‘Elimizde kamera kayıtları var’

Tunceli'de 11 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi 'yu (21) arama çalışmaları devam ederken gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edilmişti. Abarok'un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet'e yaptığı açıklamada "Gülistan'ın kaybolduğu gün Zaynal'in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok" dedi. E.Y., şunları söyledi:

"2 AY ÖNCE AYRILDILAR"

"O kadar fazla yazılan şey oldu ki, biz sessiz kaldıkça insanlar bizim suçlu olduğumuzu düşünüyor. Gülistan ve Zaynal 8-7 ay çıktılar. Yaklaşık iki ay önce de ayrıldırlar. Olaydan bir gün önce yani cumartesi akşamı kapımız çaldı, gelen Gülistan'dı. Zaynal'ı sormuş kızıma, kızım da evde olmadığını söylemiş ve hemen içeri girmeden gitmiş. Eşim, kızıma kimin geldiğini sorunca Gülistan'ın olduğunu söyledi. Eşim de hemen Gülistan'ı aramış ve Gülistan apartmanın merdivenlerinde otuyormuş. Eşimin aramasının üzerine Gülistan eve gelip, Zaynal'ı evde bekledi. Zaynal eve geldikten sonra da odaya girip bir süre konuştular hatta eşim onlara çay ve meyve servisi yaptı, bir sorun yoktu.

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Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan son dakika haberi: ‘Elimizde kamera kayıtları var’
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