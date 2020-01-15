Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan son dakika haberi: ‘Elimizde kamera kayıtları var’

Tunceli'de 11 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları devam ederken son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edilmişti. Abarok'un üvey babası polis memuru E.Y., Milliyet'e yaptığı açıklamada "Gülistan'ın kaybolduğu gün Zaynal'in kafede olduğu, oradan eve ve daha sonra da spor salonuna gittiğine dair kamera kayıtları var. Gülistan'ın kaybolmasıyla ilgili bizim uzaktan yakından herhangi alakamız yok" dedi. E.Y., şunları söyledi:

"2 AY ÖNCE AYRILDILAR"

"O kadar fazla yazılan şey oldu ki, biz sessiz kaldıkça insanlar bizim suçlu olduğumuzu düşünüyor. Gülistan ve Zaynal 8-7 ay çıktılar. Yaklaşık iki ay önce de ayrıldırlar. Olaydan bir gün önce yani cumartesi akşamı kapımız çaldı, gelen Gülistan'dı. Zaynal'ı sormuş kızıma, kızım da evde olmadığını söylemiş ve hemen içeri girmeden gitmiş. Eşim, kızıma kimin geldiğini sorunca Gülistan'ın olduğunu söyledi. Eşim de hemen Gülistan'ı aramış ve Gülistan apartmanın merdivenlerinde otuyormuş. Eşimin aramasının üzerine Gülistan eve gelip, Zaynal'ı evde bekledi. Zaynal eve geldikten sonra da odaya girip bir süre konuştular hatta eşim onlara çay ve meyve servisi yaptı, bir sorun yoktu.