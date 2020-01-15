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Yeni hafta ürünler kataloğu yayınlandı! Yarın A 101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler – 16 Ocak

ürünler kataloğu her hafta müşteriler tarafından merakla araştırılıyor. Bu haftanın da indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar için merak konusu oldu. Yeni hafta kataloğunda teknoloji ürünleri ön plana çıkıyor. Özellikle HI-LEVEL ultra HD smart LED TV, A2 telefon uygun fiyata alıcı ile buluşacak. Peki, yeni hafta A 101 aktüel ürünler listesi hangi fırsatlar ile geliyor? 16 Ocak Perşembe gününden itibaren raflardaki yerini alacak olan ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 18:37
Yeni hafta A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yarın A 101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler – 16 Ocak

Yeni haftanın A101 Aktüel ürünler birbirinden efsane fırsatlar ile alıcısını bekliyor. Yeni aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak Perşembe günü indirime giriyor! Her hafta binlerce elektronik ve diğer birçok alet ile müşterilerine hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapabilme fırsatı yakalayan market zinciri her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe gününden itibaren raflarını yeniliyor. Bu hafta; HI-LEVEL ultra HD smart LED TV, Samsung Galaxy A2 telefon, 89 parça çatal kaşık seti ve birbirinden farklı ev ve mutfak eşyası sizleri bekliyor olacak. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak tarihinden itibaren hangi ürünler bulunuyor? İşte 81 ilde de mağazası bulunan ve en çok alışveriş yapılan market zincilerinden A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan tüm fırsatlar…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİMDE!

A101 aktüel ürünler 16 Ocak kataloğu müşterilerin yoğun ilgisini görüyor. Haberimizin devamından 16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesine ve fiyatlar hakkında detayları bulabilirsiniz.

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Yeni hafta A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yarın A 101 aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler – 16 Ocak
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