Zemheri ne demek? Zemheri ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Show Tv ekranlarında bu akşam başlayacak olan Zemheri dizisi için geri sayım başladı. Diziyi merak edenler "Zemheri ne demek?" araştırması yapmakla birlikte konu ile ilgili tüm detayları öğrenmek istiyorlar. Başrollerinde Zerrin Tekindor, Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin yer aldığı dizi Zemheri nedir, ne anlama gelir? Zemheri ayı ne zaman başlıyor?

Zemheri TDK içerisinde yer alan kısa açıklamaya göre 'kara kış' demek. Farsça iki kelimenin birleşiminden oluşan zemheri "zam" ve "harir" kelimelerinin birleştirilmesiyle türemiş.

ZEMHERİ NE DEMEK?

Uğuldayan ve uluyan anlamına gelen 'Harir' kelimesi ile kış anlamına gelen 'Zam' kelimesinin birleşiminden oluşan 'Zamharir, günümüze kadar zemheri şeklinde ulaşmıştır.

ZEMHERİ AYI NEDİR?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. İşte, Zemheri hakkında bilinmesi gerekenler...

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu söyleniyor.

Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

ZEMHERİ AYI NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

Her yıl 22 Aralık - 30 Ocak tarihleri arasında olan ve toplamda 40 gün süren zamana, zemheri ayı deniyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin de bir kısmı sonbahara bir kısmının da kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olması olduğu ifade ediliyor. 21 Aralık'ta başlayan zemheri ayı, toplamda 40 gün boyunca hükmünü devam ettirir. 31 Ocak'ta zemheri tamamen çıkar ve yağış pek az görülür. Kuru bir ayazla geçen günler, insanı içten titretir