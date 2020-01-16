2020 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? Bu yıl kaç gün tatil olacak? İşte 2020 resmi tatil takvimi!

Ocak ayının ikinci haftasına geldiğimiz şu dönemde vatandaşlar ilk resmi tatillerini geçirdiler. 1 Ocak ilk resmi tatil tarihi olarak kabul ediliyor. Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için 2020 resmi tatil tarihleri önemli bir durum. Tatil hazırlıklarına önceden başlamak, planlarını hayata geçirmek için tatil tarihleri bir fırsat olarak kabul ediliyor. Hem dini hem resmi tatil tarihleri aynı zamanda vatandaşların ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için de çok önemli. Buna göre; bu yıl kaç gün tatil olacak? 2020 resmi tatil tarihleri neler? İşte resmi tatil takvimi 2020!

İşte ayrıntılar!