Arkadaş kavgası ölümle bitti

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İSTANBUL Küçükçekmece'de, arkadaşlarının evine giden iki kişi, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 28 yaşındaki Orçun Yaman bir arkadaşıyla birlikte, başka arkadaşının evine gitti. Burada arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, adı öğrenilemeyen arkadaşı silahla Orçun Yaman'a bir el ateş etti. Ağır yaralanan Yaman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu arada İstanbul Avcılar'da Ekrem ve Hüseyin Y. kardeşler Celal Gürkan Ö. ile 300 bin TL alacak yüzünden tartıştı. Celal Ö.'nün bıçakladığı Hüseyin Y. hastanede hayatını kaybetti.