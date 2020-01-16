İstanbul asit yağmuru uyarısı yapıldı! Asit yağmuru bugün yağacak mı, zararları neler? Asit yağmuru nedir?

Perşembe günü yani bugün yağması beklenen asit yağmurları için vatandaşlar oldukça endişeli. İnsan sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabilecek olan bu yağışlar yüksek basıncın alçalması ve sonrasında ise atmosferdeki kirleticilerin yere inmesiyle gerçekleşecek. İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan bu olayın havayı temizleyeceğini ancak "Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini göreceğiz." Şeklinde ifadelerde bulundu. Peki, Asit yağmuru nedir, zararları nelerdir? Asit yağmuru bugün yağacak mı? İşte detaylar ve İstanbullular için yapılan o açıklama…

ASİT YAĞMURU NEDİR, BUGÜN YAĞACAK MI?

Yapılan son dakika İstanbul hava durumu uyarısının ardından vatandaşlar Asit yağmurunun zararları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm canlıları etkileyecek olan yağışın bugün gerçekleşmesi beklenirken haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz…

İşte detaylar...