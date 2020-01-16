Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul asit yağmuru uyarısı yapıldı! Asit yağmuru bugün yağacak mı, zararları neler? Asit yağmuru nedir?

asit yağmuru uyarısı yapıldı! yağacak mı, zararları neler? ?

İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan tarafından yapılan asit yağmuru uyarısının ardından vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulamıştı. Yüksek basıncın neden olacağı ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaracak olan bu yağış özellikle tarım alanlarını etkileyeceği direkt olarak insan ve diğer tüm canlıların etkilenmesine neden olacağı endişesi vatandaşları sarmış durumda. Yapılan uyarıda İstanbul'da 16 Ocak yani bugün ve Pazar günü yağışın gerçekleşeceği bilgisi verildi. Peki, , zararları nelerdir? Asit yağmuru ne zaman yağacak? İşte İstanbul için yapılan uyarı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 11:18
İstanbul asit yağmuru uyarısı yapıldı! Asit yağmuru bugün yağacak mı, zararları neler? Asit yağmuru nedir?

Perşembe günü yani bugün yağması beklenen asit yağmurları için vatandaşlar oldukça endişeli. İnsan sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabilecek olan bu yağışlar yüksek basıncın alçalması ve sonrasında ise atmosferdeki kirleticilerin yere inmesiyle gerçekleşecek. İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan bu olayın havayı temizleyeceğini ancak "Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini göreceğiz." Şeklinde ifadelerde bulundu. Peki, , zararları nelerdir? yağacak mı? İşte detaylar ve İstanbullular için yapılan o açıklama…

ASİT YAĞMURU NEDİR, BUGÜN YAĞACAK MI?

Yapılan son dakika hava durumu uyarısının ardından vatandaşlar Asit yağmurunun zararları nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm canlıları etkileyecek olan yağışın bugün gerçekleşmesi beklenirken haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara erişebilirsiniz…

İşte detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul asit yağmuru uyarısı yapıldı! Asit yağmuru bugün yağacak mı, zararları neler? Asit yağmuru nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN