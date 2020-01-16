Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Beylikdüzü'ndeki gaspçıların kaçış anı kamerada

'ndeki gaspçıların kaçış anı kamerada

'nde bir kişiyi gasp ederek 2300 lirasına alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 pala ve 22 mermi ele geçirildi. Gaspçıların kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 15:06
Beylikdüzü'ndeki gaspçıların kaçış anı kamerada

Büyükşehir Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde geçtiğimiz cumartesi günü saat 04.00 sıralarında 2 şüphelinin bir kişinin 2300 lirasını gasp etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayın yaşandığı cadde üzerideki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerinden bir araca binerek kaçtıklarını belirlerken, aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Hüseyin Can T.(21) , Ozan U.(19), Seyfettin Buray S.(22), Alperen A. (21) ve Sezer D. (21) isimli kişiler olduğunu belirleyen polis, şüphelileri 8 Ocak günü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, pompalı tüfek, 2 pala ve 22 mermi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hüseyin Can T. isimli şüphelinin aracı kiraladığı belirlenirken, olay günü Sezer D.'nin Alperen A.'yı arayıp araçla birlikte gelmesini ve acil bir konu olduğunu söylediği öğrenildi. Alperen A.'nın ise Hüseyin Can T.'den aldığı otomobille Ozan U. ile Seyfettin Buray S.'yi alarak olayın yaşandığı yere gittiği tespit edildi. Yakalanan şüpheliler Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Hüseyin Can T. adli makamlarca serbest bırakıldı. Sezer D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ozan U. , Alperen A. ve Seyfettin Buray S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de bir garip temizlik hikayesi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü'ndeki gaspçıların kaçış anı kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN