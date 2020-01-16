Çocuğu serviste unutan şoför ‘yaralama’dan yargılanacak

'Yabancı Damat' ve 'Sinekli Bakkal' dizilerinde Yunan dili ve danslarının danışmanı Sava Panayotidis'in 5,5 yaşındaki oğlu A. Panayotidis, Beyoğlu ilçesinde bulunan Zapyon İlköğretim Okulu'nun anasınıfına gidiyordu. Baba Panayotidis, geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde oğlunu servis aracına bindirdi.

SERVİSTE UNUTULMUŞ

Öğlen saatlerinde küçük A.'nın öğretmeni Sava'yı arayarak okula gelmediğini söyleyince baba oğlunu servise bindirdiğini söyledi. Konuşma sonrası görevliler okulda A.'yı aramaya başladı. Sava Panayotidis de apar topar işten çıkarak oğlunu aramak için okula gitti. Bu sırada görevliler, küçük A.'nın serviste unutulduğu gördü. Yaklaşık 4,5 saat serviste kilitli vaziyette kalan A., korkudan altına kaçırmış ve çok bitkin bir halde bulundu.

BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Oğlunun bulunması ardından savcılığa başvuran Sava Panayotidis, okul görevlilerden şikâyetçi oldu. Panayotidis, ifadesinde, "Olay nedeni ile hem oğlum hem de ben ve eşim çok mağdur olduk. Oğlumun ve eşimin bu durumdan sonra psikolojisi bozuldu. Sonradan yapmış olduğum araştırmalar neticesinde ise servisin Zapyon İlk Öğretim Okulu ile herhangi bir sözleşmesi olmadığını öğrendim. Şüpheliler aynı okulda servis taşımacılığına devam etmektedir. Sonradan okul kamera görüntülerini de izlediğimde servis aracının okula giriş yaptığını ama oğlumun servisten inmediğini gördüm. Oğlumun hayatını tehlikeye atan ve psikolojisini bozan şoför ve refakatçi görevliden şikâyetçiyim, cezalandırılmalarını talep ediyorum" dedi.

SERVİS ŞOFÖRÜ YARGILANACAK

Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada servis şoförü S.Y.'nin ifadesi alındı. S.Y., öğrenci servis aracının şoförü olduğunu, refakatçı rehber personelin dikkatsizliği nedeniyle aracı kilitlediğini ve kasten suç işlemediğini anlattı. Bilirkişi raporunda, şoförün olayda tam kusurlu olduğu belirtildi. Yürütülen soruşturma sonunda iddianame düzenlendi. İddianamede, küçük çocuğun nefessiz kaldığı, bu durumun bir süre rahatsızlanmasına neden olduğu kaydedildi. Şoför S.B. hakkında, 'Taksirle yaralama' suçundan 1 yıla kadar ceza istendi. Şoför, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.