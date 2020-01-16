Çocuğu serviste unutan şoföre yaralama davası

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İSTANBUL Beyoğlu'ndaki özel bir anaokulunda küçük çocuğu serviste unutan şoför hakkında "Taksirle yaralama" suçundan dava açıldı. "Yabancı Damat" ve "Sinekli Bakkal" dizilerinde Yunan dili ve danslarının danışmanı Sava Panayotidis'in 5.5 yaşındaki oğlu A. Panayotidis, Beyoğlu'nda bulunan özel bir ilkokulun anasınıfına gidiyordu. Baba Panayotidis, geçtiğimiz aylarda sabah saatlerinde oğlunu servis aracına bindirdi. Öğle saatlerinde küçük A.'nın öğretmeni Sava'yı arayarak okula gelmediğini söyleyince baba oğlunu servise bindirdiğini söyledi. Görevliler A.'yı aramaya başladı. Sava Panayotidis de apar-topar işten çıkarak okula gitti. Küçük A.'nın serviste unutulduğu ortaya çıktı. 4.5 saat serviste kilitli kalan çocuk, korkudan altına kaçırmış, bitkin halde bulundu. Aile şikâyetçi oldu. Soruşturmada şoför S.B.'nin tam kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede, çocuğun nefessiz kaldığı, bu durumun rahatsızlanmasına neden olduğu kaydedildi. Şoför S.B. hakkında, "Taksirle yaralamak" tan 1 yıl hapis istendi.