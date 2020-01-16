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ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun ile sevdiklerini mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR

2020 resimli ve sözleri burada! İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde eller yine semaya yükselecek ve müminler dualarla ibadetlerini yerine getirecekler. Bu anlamlı günün heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar ise ‘En güzel, kısa ve uzun ’ aratmalarında bulunuyor. Bilindiği üzere Cuma gününü özel kılan en önemli hususlardan biri de aynı zamanda namaz ibadetinin yerine getirilmesidir. Biz de Sabah.com.tr olarak bu özel gün de sevdiklerinizi mutlu etmeniz için ‘2020 en güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ve sözlerini’ sizler için hazırladık. Haberimizin içerisinden seçeceğiniz görselleri Whatsapp, SMS, Facebook Messenger ve MMS yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilir, bu özel günün anlamını birlikte yaşayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 07:23 ABONE OL
Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR
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Cuma mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edin! HAYIRLI CUMALAR
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