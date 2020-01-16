Dehşet verici son dakika haberi: Köylüler sokak ortasında diri diri yaktılar! Ülke bu olayı konuşuyor…

Meksika'da sokak ortasında yapılan infaz sosyal medyada son dakika olarak paylaşıldı. Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden bir tanesi olan Meksika'da 9 Ocak günü kaybolan 6 yaşındaki küçük kız çocuğunun cansız bedeni yol kenarında bulundu. Vahşi şekilde katledilen talihsiz kıza ölmeden önce tecavüz edildiği ortaya çıktı. Yaşanan korkunç olayın ardından küçük kızı öldürüp tecavüz etmekle suçlanan Alfredo Roblero isimli bir erkek köylülerden tarafından yakalandı ve direğe bağlandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde köylülerin Roblero'yu dövüp işkence ettiği yer alıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KÖYLÜLER SOKAK ORTASINDA DİRİ DİRİ YAKTILAR! ÜLKE BU OLAYI KONUŞUYOR

Meksika'da küçük kıza tecavüz etmekle suçlanan bir erkeğe köylülerin kestiği ceza sosyal medyada paylaşıldı. İşte o görüntüler…