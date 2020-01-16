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tarafından hutbesi yayınlandı! 17 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?

İşleri Başkanlığı tarafından Müslüman vatandaşlara yönelik pek çok önemli bilgi ve öğüt öğütlerler sunan Hutbesi yayınlandı. Diğer yandan hutbenin bu haftalık hangi konulara değindiği ve işlediğine ilişkin detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? şeklindeki sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 17 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 00:36 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 00:37 ABONE OL
Diyanet tarafından Cuma hutbesi yayınlandı! 17 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak müslüman vatandaşlara pek çok önemli ve değerli bilgiler sunan 17 Ocak Hutbesi diyanet tarafından yayına alındı. Hutbenin 17 Ocak Cuma günü için hangi konu hakkında bilgi verdiği – işlediği yoğun şekilde merak edilerek arama motorlarında yoğun olarak diyanet 10 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? şeklinde soruyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 17 Ocak Cuma hutbesi konusu ile diğer tüm bilgiler…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 17 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 17 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Diyanet tarafından Cuma hutbesi yayınlandı! 17 Ocak bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir?
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