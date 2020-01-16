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öğrenci girişi sayfası 2020! E Sistemi VBS giriş ile karne ve sözlü notları ortalama hesaplama!

Sömestr tatili yarın başlıyor! Bu nedenle de Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenciler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor ve internet sitesinde yoğunluk yaşanıyor. Bilindiği gibi, 'nın hizmete sunduğu e Okul giriş ekranı ile karne için takdir teşekkür hesaplama ile 1. dönem devamsızlık ve ortalama öğrenme işlemi gibi birçok bilgi kolayca görüntülenebiliyor. Son haftada, öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı notları sisteme girilirken öğrenciler de devamsızlık bilgisi ve ortalamalarına bakarak takdir veya teşekkür belgesi için karne notlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, E Sistemi VBS girişi nasıl, nereden yapılır? Haberimiz aracılığıyla, e Okul VBS öğretmen (yönetim) ve öğrenci girişi sayfası hakkındaki tüm detayları görüntüleyebilir, 1. dönem takdir teşekkür hesaplama, sözlü ve yazılı sonuçları ile karne notu sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 18:53 ABONE OL
E Okul VBS öğrenci girişi sayfası 2020! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile karne ve sözlü notları ortalama hesaplama!

2019-2020 Eğitim dönemi için yarın sömestr tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sömestr heyecanı yaşanırken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğretmen ve öğrenci giriş ekranı üzerindeki ziyaretçi sayısı da artış gösterdi. E Okul VBS giriş sayfası üzerinden tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile 1. dönem yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama büyük önem arz ediyor. Öğrencilerin takdir veya teşekkür hakkı elde edip edemeyecekleri ise sözlü ve yazılı sınav sonuçları akabinde netleşiyor. Durum böyle olunca da, MEB e Okul VBS giriş ekranı üzerinde oluşan yoğunluk da son haftada arttı. Öğretmenlerin not girişi ise karnelerin basılması için sona erdi.

E OKUL VBS ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP! KARNE NOTU VE ORTALAMAYA BAKMA

Haberimizden, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hızlı giriş ekranına ulaşabilir, takdir ve teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığına yönelik bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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E Okul VBS öğrenci girişi sayfası 2020! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile karne ve sözlü notları ortalama hesaplama!
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