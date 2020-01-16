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15- 21 Ocak kataloğu ile haftanın aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! ürünler kataloğu tam listesi burada!

Haftanın 15 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye’nin birçok ilinde hizmet veren mağazanın indirimli ürünler tam listesi tüketicisinin beğenisine sunuldu. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin yer aldığı mağazada bu hafta büyük indirim fırsatı yaşanıyor. Buna göre ‘’ Bu hafta kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt aranıyor. 15 Ocak’tan 21 Ocak tarihine kadar sürecek olan katalog indirimlerinde kahve fincan seti, sıvı deterjan, mikser kabı, süzgeç gibi ürünlerde dev fırsat olacak. En yakın mağazaya gidebilir, avantajlı ürünlerin keyfini sürebilirsiniz. Peki kataloğu içerisinde bu hafta neler var? İşte binlerce kişinin merakla beklediği 15- 21 Ocak tam liste sizlerle...

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:07
ŞOK 15- 21 Ocak kataloğu ile haftanın aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Çarşamba günlerinin büyük indirim listesinde mutfak ve ev eşyasına yoğun talep var. Özellikle ev hanımlarının yakından ilgilendiği mağazanın indirimleri 15 Ocak'ta başlayacak 21 Ocak tarihinde son bulacak. Bu haftaki ürünler de Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL Sinbo Tost Makinesi 139 TL Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 19,95 TL Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti 99 TL'den satışa sunulacak. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin vazgeçilmez indirim fırsatları sizleri mağazada bekliyor olacak. Peki ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var? İşte merakla beklenen 15 Ocak kataloğu indirimli tam listesi!

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! (15- 21 OCAK 2020)

kurumun resmi sitesinde güncel olarak yayınlandı. Haberimizde, 15 Ocak'tan 21 Ocak tarihine kadar geçerli olacak ŞOK aktüel kataloğuna erişebilir, indirimli ürünler listesinden bütçenize uygun alışverişi yapabilirsiniz.

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ŞOK 15- 21 Ocak kataloğu ile haftanın aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!
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