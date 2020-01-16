ŞOK 15- 21 Ocak kataloğu ile haftanın aktüel ürünler fırsatlarını kaçırmayın! ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada!

Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Çarşamba günlerinin büyük indirim listesinde mutfak ve ev eşyasına yoğun talep var. Özellikle ev hanımlarının yakından ilgilendiği mağazanın indirimleri 15 Ocak'ta başlayacak 21 Ocak tarihinde son bulacak. Bu haftaki ürünler de Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL Sinbo Tost Makinesi 139 TL Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 19,95 TL Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti 99 TL'den satışa sunulacak. Hem hesaplı hem kaliteli ürünlerin vazgeçilmez indirim fırsatları sizleri mağazada bekliyor olacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var? İşte merakla beklenen 15 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi!

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! (15- 21 OCAK 2020)

ŞOK aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesinde güncel olarak yayınlandı. Haberimizde, 15 Ocak'tan 21 Ocak tarihine kadar geçerli olacak ŞOK aktüel kataloğuna erişebilir, indirimli ürünler listesinden bütçenize uygun alışverişi yapabilirsiniz.