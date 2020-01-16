Hastane randevu alma işlemi nasıl yapılır? 2020 ALO 182 ve e-Devlet MHRS online randevu sistemi

Hastaneden randevu alma işlemleri sadece hastane randevu sistemi üzerinden yapılabiliyor.. Eskiden hastaneye giderek, sıra numarası aracılığı randevu veriliyordu. Şimdi telefon, internet ya da uygulama üzerinden çok basit adımlarla randevu alınabiliyor. Size en kolay yöntemi seçerek randevu oluşturup, randevu iptal etme işlemleri yapabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz hastane, doktor ya da semt polikliniğinden randevu alınabiliyor.

HASTANE RANDEVU ONLİNE NASIL ALINIR?

İnternetten hastane randevu almak istiyorsanız, mhrs.gov.tr adresine giriş yaparak üye kaydı yapmalısınız. https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Daha sonra MHRS randevu al bölümünden, "Yeni Üye" butonuna tıklayarak sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapın. Daha sonra sırasıyla; Tarih, il/ilçe, klinik, hastane, semt polikliniği, muayene yeri, hekim bilgilerini seçerek "Randevu Ara" butonuna tıklayın. Eğer seçtiğiniz tarihte uygun randevu varsa istediğiniz boş olan saatlere randevu alabilirsiniz. Eğer randevu yoksa "Aradığınız kriterlere uygun olduğu zaman sizi arayalım" seçeneğini seçebilirsiniz. Uygun randevu olduğu zaman kayıtlı telefon numaranızdan MHRS tarafından bilgilendirileceksiniz. Bu şekilde bilgisayardan randevu almış olursunuz

ALO 182 RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ

İnternet kullanmayanlar ya da kullanmakta zorluk çekenler telefondan 182'yi arayarak müşteri hizmetleri aracılığı ile randevu alabilirler. Hastane randevu numarası yani hastane randevu telefonu ALO 182'dir. Acil aramalar kapsamında olmadığından normal tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz. Yani hastane randevu hattı ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla aynıdır. Örneğin ücretsiz dakikalarınız varsa bunlarda da geçerlidir.

MHRS MOBİL UYGULAMADAN RANDEVU ALMA

Neredeyse her üç insandan ikisi akıllı telefon kullanmaktadırlar. Teknolojinin geliştiği 21. Yüzyılda hizmetlerde ayağımıza kadar gelmektedir. Onlardan biri de MHRS hastane randevu alma uygulamasıdır. MHRS Mobil uygulaması ile üye girişi yaparak kolay bir şekilde randevu alabilirsiniz. "MHRS Mobil" uygulaması, Android, IOS ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. "MHRS Mobil"i nasıl indirebilirim diyorsanız, işletim sisteminize ait mağazadan (App Store, Play Store vs.) ücretsiz olarak indirme imkanınız var. Uygulamayı kullanmak tamamen ücretsizdir.

E-DEVLET'TEN HASTANE RANDEVU ALMA

e-Devlet hesabınıza giriş yaparak hastaneden randevu alabilirsiniz. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)" bölümünden randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS İLE RANDEVU GÖRÜNTÜLEME, İPTAL ETME

Herhangi bir platformdan hastane randevusu aldıysanız MHRS internet sitesi üzerinden üye girişi yaparak "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz. Randevu kontrol ve randevu takip etme işlemlerini buradan gerçekleştirebilirsiniz. MHRS Mobil uygulaması ile de üye girişi yaparak, randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz. Ayrıca ALO 182 aracılığı ile güvenlik sorularını cevaplayarak randevu bilgilerinizi sesli dinleyebilirsiniz.

Randevu iptal etme işlemlerinizi bu adımlara göre yapabilirsiniz. https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden üzerinden üye girişi yaparak "Randevu Geçmişi" bölümünden istediğiniz randevuyu seçerek "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

MHRS Mobil uygulamasına giriş yaparak "Randevu Geçmişi" bölümünden istediğiniz randevuyu seçerek, "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Ayrıca ALO 182 çağrı merkezini arayarak da istediğiniz randevuyu iptal edebilirsiniz.

"Hastane randevu saati geçerse ne yapmalıyım, randevu aldım saatini unuttum, randevu iptal edilmezse ne olur" gibi sorular akıllara takılıyorsa açıklayalım.

Herhangi bir nedenle randevuya gidemezseniz sizden muayene katkı payı alınmaz. Başka hastaların randevuya ihtiyacı olduğunu düşünerek onlara yer açmak için iptal etmenizde fayda vardır.