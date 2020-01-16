Instagram Hesabı Dondur: 2020 Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır?

5 Ekim 2010 tarihinde kullanıma sunulan uygulamada yıllar içinde birçok değişiklik yapıldı. Bunlardan en önemlileri görüntülü konuşma, sesli konuşma, story oldu. Harika özellikler ile her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran uygulamayı bazı kişiler ise çeşitli nedenlerden dolayı kapatabiliyor. Bu işlemi yapmak isteyenler ınstagram dondurma linki uygulama üzerinden bulamıyor. İnstagram dondurma işlemleri için bu başlık altından istediğiniz detaylara ulaşabilirsiniz. Kalıcı olarak ınstagram hesap dondurma veya kalıcı olarak kapatmak, silme için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram kullanan milyonlarca kişi içerisinde birçok vatandaş geçici olarak dondurma işlemi yapıyor. Çok fazla vakit geçirdiğini fark eden ya da farklı nedenlerden dolayı ınstagram hesabı silme linki arayanlar doğru yerdeler. Instagram dondurma için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Instagram dondurma için tıklayınız

INSTAGRAM HESABI SİLME İŞLEMİ

Instagram hesabınızı silmeden önce bir kez daha düşünün. Bu işlemi yapmak yerine hesabınızı dondurmayı seçerseniz yine kimse sizi görüntüleyemecektir. Böylece paylaşmış olduğunuz fotoğraflara istediğiniz zaman yeniden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Instagram dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Instagram silme için tıklayınız...

INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ KAPATMA

Instagram'ın resmi internet sitesinden yapabileceğiniz işlemlerden bir tanesi de hesabı geçici olarak kapatmaktır. Bu işlemi yaparken şu sorular size yöneltilecek;

Hesabı neden kapatmak istiyorsun?

Kullanmaya başlamakta zorlandım

Gizlilikle ilgili endişelerim var

Çok fazla reklam var

İkinci bir hesap açtım

Ara vermek istiyorum

Çok zamanımı alıyor

Bir şeyi kaldırmak istiyorum

Takip edecek kişiler bulamıyorum

Diğer

Yukarıda yer alan seçeneklerden birisini işaretledikten sonra şifrenizi de girerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde IOS için ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Uygulamanın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir.

ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM'A NASIL FOTOĞRAF YÜKLENİR? - NASIL FOTOĞRAF ATILIR?