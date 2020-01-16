İş Bankası çalışma saatleri: 2020 İş Bankası saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Açılış - kapanış mesai saati!

İş Bankası mesai saatleri içerisinde sayısız şube ve personeli ile her gün milyonlarca kişiye hizmet sağlıyor. Şubeler Pazartesi. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık olurken, hafta sonu ve resmi tatillerde kapalı oluyor. 2020 İş Bankası çalışma saatleri başlıklı haberimiz üzerinden İş Bankası kaçta açılıyor, İş Bankası kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sıkça sorulan soruların cevabına ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 açılış ve kapanış saati nasıl? İşte çalışma saatleri listesi!

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İş Bankası mesai saatleri içerisinde milyonlarca vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Bankanın şubeleri hafta içi aşağıdaki saatler arasında açık olurken, hafta sonu ise çalışmıyor. Türkiye'nin 81 ilinde sayısız şubesi bulunan İş Bankası'nın açılış ve kapanış saati bilgileri aşağıda yer alıyor.

İŞ BANKASI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İş Bankası'nın tüm şubelerinde açılış ve kapanış saatleri aynıdır. Şubeler 09:00'da mesaiye başlıyor.

İŞ BANKASI SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 09:00'da başlayan mesai saati 17:00'da sona eriyor.

RESMİ TATİLLERDE İŞ BANKASI ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2020 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı

Yukarıdaki resmi tatillerde İş Bankası ve diğer tüm bankalar hizmet sağlamamaktadır.

İŞ BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Bankacılık işlemlerinizi müşteri temsilcisi yardımı ile yapmak için 0 850 724 0 724'ü ya da 444 02 02'yi arayabilirsiniz. Dakikalarca telefonda beklemek yerine müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için;

Kimlik doğrulama aşamalarını geçmek için sizden istenilen bilgileri tuşlayınız.

Ardından size sunulacak seçenekler arasından 5'i tuşlayın.

Sonrasında 1'i ve ardından tekrar 1'i tuşlamalısınız.

Bu işlemleri yaptıktan sonra eğer müşteri hizmetlerinde sıra yoksa kısa bir süre içerisinde operatör sizi temsilciye bağlayacaktır.