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Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Çetinkol'u ziyaret etti

Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen 'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 16.1.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 18:28 ABONE OL
İstanbul Valisi Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Çetinkol'u ziyaret etti

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından görüntüsünü paylaştığı ziyarette, Çetinkol'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret etti

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Yerlikaya, "O görüntüleri görüce çok üzüldüm, gidip Leyla annemizin elini bir öpelim, özür dileyelim, geçmiş olsun diyerek duasını alalım dedik. Bütün çalışma arkadaşlarımızın da selamları var. Keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı. Arkadaşlarımıza konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını söyledim. Bu hatadan bir ders alalım ki bir daha hiçbir vatandaşımıza sizin başınıza gelen olay gelmesin." diye konuştu.

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Çetinkol ise Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Gelmeniz benim için anlamlıydı. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Hastanemiz çok ilgileniyor, Allah tuttuğunuzu altın etsin." ifadesini kullandı.

Kadıköy'de, 14 Ocak'ta çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol'un vücudunda kırıklar oluşmuş, İstanbul Valiliği, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma başlatmıştı.

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İstanbul Valisi Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Çetinkol'u ziyaret etti
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