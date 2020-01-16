Kahvaltı aşktır, şifadır

Kahvaltının başkenti olarak bilinen Van'ın meşhur kahvaltıcıları, Mehmet Öz'ün açıklamasının yanlış ve yersiz olduğunu söyleyip, onu kahvaltıya davet ettiler. Bak Hele Bak Kahvaltı Konağı işletmecisi Yusuf Konak "Van Kahvaltısı şifadır, tarihtir. Sayın Öz sizi de Van'a davet ediyoruz, gelin ve yiyin. Kahvaltıyı görmeden tatmadan hakkında açıklamalar yapmayın. Biz Van Kahvaltısıyla Guinness'e girdik. Kahvaltı aşktır, sağlıktır" dedi.



GÜNE YENİLGİ İLE BAŞLARLAR

Van'ın meşhur kahvaltıcılarından Sütçü Kenan kahvaltı salonu işletmecisi Akif Coşkun ise şunları söyledi: "Mehmet Öz istiyor ki Amerika'daki insanlar gibi sağlıksız kahvaltı yapıp, obez olalım. Kahvaltı yapmadan işe başlayanlar hayata bir sıfır yenilgi ile başlıyor. Buraya gelen turistler Van kahvaltısına akın ediyorlar. Sabah kahvaltısı altın değerindedir, öğle yemeği bronz, akşam yemeği ise olsa da olur olmasa da..." Diyarbakır'ın meşhur kahvaltıcısı Kadri Önalan ise şöyle konuştu: "Bu 50 yıllık bir kültürdür. Doktor Öz, 8 yaşındayken babam kahvaltı yeri işletiyordu. Biz zaten burada doktor beyin dediği gibi brunch yapıyoruz. Yani kahvaltı yapan kişi, öğlen yemeğini de yemiş oluyor." Hüseyin KAÇAR- Meral YILDIZ



URFALI CİĞERDEN VAZGEÇMEZ

Ciğerle kahvaltı yapan Şanlıurfalılardan da doktor Öz'e tepki geldi. Şanlıurfalı ciğerci Abdullah Karataş (34), "Urfalılar kahvaltıda ciğerden vazgeçmez. Bu bir gelenektir" dedi. 30 yıldır ciğercilik yapan Hamza Bileriz ise(50) "Sabah kahvaltısı ciğer yemektir. Her derde dermandır. Doktor Öz bizim soğanlı ciğerimizle ve kahvaltımızla uğraşmasın" dedi. Mehmet YILDIRIM







KAHVALTIYI KRAL, AKŞAMI FAKİR GİBİ YİYİN

Dr. Öz'e bir tepki de Doktor Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'tan geldi. Saraç, "Öneriye katılmıyorum, kahvaltıyı kral, öğlen yemeğini prens akşam yemeğini fakir gibi yiyin" dedi. Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Obeziteyle Mücadele Komisyonu Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç'ı dinledi. Saraç, toplantı öncesinde ise gazetecilerin sorusu üzerine Dr. Öz'ün kahvaltı konusundaki sözlerinde sadece 'acıkmadan yememe' kısmına katıldığını belirtti. Saraç, "Bizim Türk toplumunda, hatta bütün dünyada kahvaltı en önemli öğündür. Bir deyiş var, 'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin' diye. Ben buna katılıyorum. Kahvaltı günün en önemli öğünü" dedi. Kahvaltı yapıp yapmadığı sorulan Saraç, kahvaltı yaptığını, tam tahıllı bir dilim ekmek, zeytin, zeytinyağı, az yağlı çökelek, taze karış, yeşillik ve bir tatlı kaşığı bal yediğini belirtti. Saraç, "Ben kahvaltı yaparım ne kilo alırım ne de hasta olurum" karşılığını verdi. Hamur işi, şeker olan bir kahvaltıdan bahsetmediğini dile getiren Saraç, haftada iki kez, özellikle kışın tarhana, mercimek çorbalı kahvaltıyı da önerdiğini bildirdi.



İKİ ÖĞÜN YEMELİ

Saraç, günde kaç öğün yemek yenmesi gerektiğine yönelik soruya ise kendisine göre iki öğün beslenilebileceğini söyleyerek yanıt verdi. Gecikmiş bir kahvaltı, erken bir akşam yemeği ve 16 saat açlığa katıldığını dile getiren Saraç, ramazan orucunda bunun yapıldığını ve bir öğünün çıkarılabileceğini vurguladı. Saraç, akşam yemeğini kışın saat 18.30-19.00, yazın da 19.30-20.00'den sonra yememek gerektiğini belirtti. Evrin GÜVENDİK / ANKARA

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