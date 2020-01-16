Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile fırtına, kar yağışı uyarıları yapıldı! Bugün hava nasıl olacak?

'den son dakika ile fırtına, kar yağışı uyarıları yapıldı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ile fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi. Ocak ayının ortalarına gelinirken, Batı bölgelerinde zaman zaman yağış ile beraber kuru soğuklar etkisini hissettiriyor. Doğu'da ise birçok il, kar yağışına teslim olmuş durumda. Meteoroloji de, hafta ortasında gerek işlerine gerekse okullarına gidecek olan vatandaşlar için yayımladığı günlük hava durumu tahminlerine bir yenisini ekledi. Kuvvetli rüzgar ile beraber görülebilecek fırtına konusunda uyarıda bulunan MGM, aralarında Marmara'nın da bulunduğu çeşitli bölgeleri ve buralarda yaşayan vatandaşları uyardı. Öte yandan, bir uyarı da kar yağışı konusunda yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizden, 16 Ocak 2020 Perşembe gününe ilişkin detaylı olarak Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı konusunda bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:02
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile fırtına, kar yağışı uyarıları yapıldı! Bugün hava nasıl olacak?

Evden çıkarken dikkat! Fırtına çok şiddetli geliyor. Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayı ortası itibari ile Batı bölgeleri kuru soğuğa teslim olurken Doğu'da ise kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde henüz şehir genelinde kar yağışının görülmemesine paralel olarak da düzenli olarak 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı ve Meteoroloji'nin uyarıları takip ediliyor. Bugün beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. Kurum, rüzgarın zaman zaman saatte 100 km'yi bulabileceği bilgisini de paylaştı ve muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 OCAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile fırtına, kar yağışı uyarıları yapıldı! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN