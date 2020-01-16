Meteoroloji'den son dakika hava durumu ile fırtına, kar yağışı uyarıları yapıldı! Bugün hava nasıl olacak?

Evden çıkarken dikkat! Fırtına çok şiddetli geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayı ortası itibari ile Batı bölgeleri kuru soğuğa teslim olurken Doğu'da ise kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde henüz şehir genelinde kar yağışının görülmemesine paralel olarak da düzenli olarak 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı ve Meteoroloji'nin uyarıları takip ediliyor. Bugün beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; Orta ve Doğu Akdeniz, Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulundu. Kurum, rüzgarın zaman zaman saatte 100 km'yi bulabileceği bilgisini de paylaştı ve muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesine karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 16 OCAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.