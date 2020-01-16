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'den son dakika ve kuvvetli fırtına ile kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ülke genelini ilgilendiren son dakika ile fırtına ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde, Batı illerinde zaman zaman görülen yağışlarla beraber kuru soğuklar etkisini hissettiriyor. Doğu'da birçok il ise kar yağışına teslim olmuş durumda. Meteoroloji, gerek işlerine gerekse karne almaya gidecek olan öğrenciler yayımladığı günlük hava durumu tahminlerine bir yenisi daha ekledi. Dün yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı konusunda bugün için de temkinli olması gerektiği belirtilirken, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan, İstanbul için yağmur, çeşitli iller için kar yağışı uyarısı da yapıldı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Haberimizden, 17 Ocak 2020 Cuma gününe ilişkin detaylı olarak Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve fırtına, kar yağışı konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 07:01 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 07:04 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli fırtına ile kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Plan yapmadan önce dikkat, fırtına etkisini devam ettirecek! Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz geneline yönelik son dakika ile fırtına ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayı ortası itibari ile yer yer yağışlı bir durumda Batı bölgeleri kuru soğuğa teslim olurken Doğu'da ise kar yağışı etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde henüz şehir genelinde kar yağışının görülmemesi neticesinde düzenli olarak 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı ve Meteoroloji'nin uyarıları takip ediliyor. Bugün beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Kurum, rüzgarın zaman zaman saatte 90 km'yi bulabileceği bilgisini de paylaştı ve muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesine karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 17 OCAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli fırtına ile kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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