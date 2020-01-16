Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kuvvetli fırtına ile kar yağışı uyarıları geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Plan yapmadan önce dikkat, fırtına etkisini devam ettirecek! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ülkemiz geneline yönelik son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Ocak ayı ortası itibari ile yer yer yağışlı bir durumda Batı bölgeleri kuru soğuğa teslim olurken Doğu'da ise kar yağışı etkisini yoğun bir şekilde hissettiriyor. İstanbul'un yüksek kesimleri haricinde henüz şehir genelinde kar yağışının görülmemesi neticesinde düzenli olarak 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı ve Meteoroloji'nin uyarıları takip ediliyor. Bugün beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM; Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Kurum, rüzgarın zaman zaman saatte 90 km'yi bulabileceği bilgisini de paylaştı ve muhtemel çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesine karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 17 OCAK

Haberimizin detaylarından, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile fırtına ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz