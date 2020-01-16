Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün ne zaman? GİB ile 2020 MTV taksit ödeme sayfası

Ocak ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son güne yaklaşıldı. 2020 yılına girmemizle birlikte sürücüler ödeme işlemlerini ve son gün tarihini merak ediyor. Vergisini zamanında ve eksiksiz olarak yatırmak isteyen milyonlarca vatandaş, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Bilindiği üzere Taşıt, takvim yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak-Temmuz) ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Peki MTV ödemeleri ne zaman, hangi gün sona erecek? İşte, GİB ile 2020 MTV taksit ödeme sayfası

MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN? GİB İLE 2020 MTV TAKSİT ÖDEME SAYFASI

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri için son güne yaklaşıldı. Haberimizde, MTV ödemesine ve GİB ile MTV ödeme ekranını görüntülerine ulaşabilirsiniz.