Otizmli kızın mucize kurtuluşu

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde okulun kapısından yola aniden çıkan kız öğrenciye dolmuş çarptı. Metrelerce sürüklenen kız öğrenciyi otomobilin altında kalmaktan sırtındaki çantası kurtardı.Korkunç kaza Çırpan Mahallesi Op. Dr. İlhami Şanal Sokak'ta bulunan Balibey İlkokulu'nda dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, servise yetişmek için koşarak okulun kapısından çıkıp yolun karşısına geçmek istedi. Tam da bu sırada bir dolmuş bölgedeki hatalı parklar sebebiyle küçük kızı fark etmeyerek çarptı. Yere düşen küçük kız dolmuşun önünde metrelerce sürüklense de sırtındaki çantası sayesinde dolmuşun altına girmekten kurtuldu. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan kız öğrenciye çevredeki bir esnaf ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.