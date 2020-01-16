Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı

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Aşk-ıMemnu dizisinde Hilmi karakterini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Recep Aktuğ (65) dün son yolculuğuna uğurlandı. Aktuğ geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu. Aktuğ, Zincirlikuyu'da öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ ve eşi Gül Aktuğ taziyeleri kabul etti. Gül Aktuğ, "Çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim" dedi. Cenazeye aynı diziden rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Kızmaz'ın yanı sıra şarkıcı Candan Erçetin de katıldı.