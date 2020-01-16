Şans Topu sonuçları açıklandı! 15 Ocak Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı sorgula!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan duyuruya göre, Şans Topu'nun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti. Dün akşam 21.15'te açıklanan şanslı rakamlarla bilet sorgulama işlemini gerçekleştirmeleri için bu haberimizi hazırladık. Peki Şans Topu sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte, 15 Ocak Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı haberimizde!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlendi ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli oldu.

Şans Topu'nun 970. hafta çekiliş sonuçları dün akşam saat 21.15'te açıklandı ve şanslı numaralar 3 17 18 23 26 + 4 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.