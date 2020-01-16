Sır avcıları

Faili meçhul cinayetleri çözen iller sıralamasında birinci olan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. 15 yıldır faili meçhul cinayetin olmadığı kentte Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın talimatıyla açılan kayıp dosyaları yeni bir olay gibi ele alınıyor. 2019'da da 4 kayıp dosyasını derinlemesine soruşturan özel ekip, ikisi 15 ve 9 yıllık 4 dosyadaki sır perdesini araladı. 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'ın yasak aşk yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Çınar hakkında gerekli deliller toplandıktan sonra gözaltına alındı. Delilleri gören zanlı, sorgusunun 13'üncü dakikasında cinayeti itiraf etti. Ramazan Çınar'ın Zehra Özkan'ı öldürüp ormanlık araziye attığı ortaya çıktı. 15 yıl önce kaybolan 4 çocuk babası Necati Keleş'in (31) soruşturmasında da katil zanlıları gözaltına alındıktan 15 dakika sonra cinayeti itiraf etti. Kayıp Keleş'in 15 yıl önce ikinci eşinin yasak aşk yaşadığı sevgilisi ve erkek kardeşiyle öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil ve eski sevgilisi Kadir Bakır (41) tutuklandı. SABAH'a konuşan Emniyet Müdürü Aydın, "Raflarda tozlu dosya yok. Hepsi açıldı, inceleniyor" dedi.

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