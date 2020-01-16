SON DAKİKA! Bursa’daki korkunç olayda flaş gelişme! Kızıyla görüşmek istemişti sonrası dehşet…

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen korkunç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bursa Mudanya'da yaşayan Filiz Kurtuluş ile Hamdi Kurtuluş'un 3 çocuğundan biri olan Vildan B. Evden kaçarak evlendi. Bu durumu tasvip etmeyen baba Hamdi Kurtuluş eşi Filiz Kurtuluş'un Vildan B. İle görüşmesine engel olmuştu. Filiz Kırtuluş'un, kızı Vildan B. İle görüşmek istemesiyle tartışmaya başlayan çift arasında gerilim büyüyünce Hamdi Kurtuluş eşine dehşeti yaşatmıştı. Kan donduran olaya ilişkin bugün flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…