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SON DAKİKA! ’daki korkunç olayda flaş gelişme! Kızıyla görüşmek istemişti sonrası dehşet…

’nın Mudanya ilçesinde yaşanan kan donduran olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul’da ikamet ederken 2016 yılında Bursa ili Mudanya ilçesine taşınan Hamdi ve Filiz Kurtuluş çiftinin 3 çocuğundan biri olan Vildan B. 2016 yılında tanıştığı kişiyle kaçarak evlendi. Bu durumu kabul etmeyen baba Hamdi Kurtuluş ise eşi Filiz Kurtuluşun Vildan B. İle görüşmesini engelliyordu. Temmuz ayında anne Filiz Kurtuluş’un, kızı Vildan B. ile görüşmek istemesi üzerine Hamdi Kurtuluş’la tartışmaya başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Hamdi Kurtuluş eşine dehşeti yaşatmıştı. Olaya ilişkin bugün flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 19:12 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 19:19 ABONE OL
SON DAKİKA! Bursa’daki korkunç olayda flaş gelişme! Kızıyla görüşmek istemişti sonrası dehşet…

'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen korkunç olayda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bursa Mudanya'da yaşayan Filiz Kurtuluş ile Hamdi Kurtuluş'un 3 çocuğundan biri olan Vildan B. Evden kaçarak evlendi. Bu durumu tasvip etmeyen baba Hamdi Kurtuluş eşi Filiz Kurtuluş'un Vildan B. İle görüşmesine engel olmuştu. Filiz Kırtuluş'un, kızı Vildan B. İle görüşmek istemesiyle tartışmaya başlayan çift arasında gerilim büyüyünce Hamdi Kurtuluş eşine dehşeti yaşatmıştı. Kan donduran olaya ilişkin bugün flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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SON DAKİKA! Bursa’daki korkunç olayda flaş gelişme! Kızıyla görüşmek istemişti sonrası dehşet…
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