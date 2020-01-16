Son Dakika Haber: Eşini öldürüp cesedi ile beraber dolaşmıştı! Teyzesinin anlattıkları dehşeti ortaya çıkardı

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler'de yaşamakta olan 22 yaşındaki Fatma Erdoğan, minibüs şoförü olarak çalışan ve kendisinden bir yaş büyük Eren Erdoğan ile altı aydır evliydi. Evlenmelerinin ardından kocası tarafından yoğun bir şekilde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaya başlayan genç kadın, boşanma davası açmıştı. Fatma Erdoğan, geçtiğimiz yılın Mart ayında zorla bindirildiği otomobilde eşi tarafından silahla vurularak canice öldürüldü. Katil koca, eşinin cesediyle birlikte iki saat gezdikten sonra akşam saatlerinde teslim oldu.

CİNAYETE GİDEN SÜRECİ TEYZESİ ANLATTI

Tutuklanan Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis talep edildi. Bakırköy 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada tanıklık yapan Fatma Erdoğan'ın teyzesi Fethiye Aladağ, genç kadının yaşadıklarını teker teker anlattı. Öyle ki, teyze Aladağ'ın anlattıkları, Fatma Erdoğan'ın kocası tarafından karşılaştığı dehşeti gözler önüne serdi. İşte, o açıklamanın tamamı ve son dakika haberinin detayları...