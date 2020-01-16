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güncel liste! 2020 Kandilli ve verilerine göre " mi oldu?"

ve tarafından anlık olarak paylaşılmakta olan gün içerisinde en çok araştırılan ve takip edilen konular arasında yerini alıyor. Ülkemizde ve dünyanın bir çok yerinde ufak çaplı da olsa yaşanmakta olan sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken son olarak Van’da 2.3 büyüklüğündeki sarsıntı Kandilli tarafından açıklandı. Genel olarak 3 ve üzerindeki şiddetlerde yaşanan sarsıntıların hissedildiği bilinse de internet üzerinde “son dakika ” şeklinde araştırmalar sürüyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve AFAD internet sitesinde yer alan son depremler hangileri? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 11:34
Son depremler güncel liste! 16 Ocak 2020 Kandilli ve AFAD verilerine göre Deprem mi oldu?

Gün içerisinde yoğun olarak araştırılmakta olan son depremler listesine ulaşmanız adına sabah.com.tr olarak sizlere en güncel ve güvenilir olarak takip edebileceğiniz bu içeriğimizi hazırladık. Yurtta ve hatta tüm dünyada yaşanmakta olan sarsıntılar insanların tedirgin olmasına neden olmaya devam ediyor. Gün içerisinde aslında hissedilmeyen ancak devamlı yaşanmakta olan sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri vatandaşlarla paylaşıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu? Haberimizin içeriğinden güncel olarak yaşanan son depremler listesine ulaşabilirsiniz…

16 OCAK KANDİLLİ SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Güvenli bir yer bulup, diz üstü çök. Başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşma. Diğer tedbirler ise şöyle...


DEPREM SONRASINDA DİKKAT!

Balkona çıkılmamalıdır.
Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde Çök-Kapan-Tutun hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
Deprem anında ne yapmalıyız? İşte deprem anında yapılması gerekenler!

DEPREM ANINDA DIŞ ALANDAYSANIZ;

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.
Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.
Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.
Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.
Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.
Deprem anında ne yapmalıyız? İşte deprem anında yapılması gerekenler!
Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size çarpabilir.
Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, verilen talimatlara uyulmalıdır.

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