Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...

çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her hafta Perşembe günlerinde çekilen sonuçları açıklanıyor. Her çekilişte büyük ödülün yanı sıra pek çok kişiye kazandıran çekilişte büyük ikramiyenin hangi numaralara çıktığı merak ediliyor. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 639. Hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını araştırıyor. En güncel şans oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 16.1.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 18:30 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...

Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Perşembe günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilecek olan 639. Hafta Süper Loto sonuçlarını yaptığı canlı çekilişle açıkladı. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile bilet sorgulama ekranı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI: MİLLİ PİYANGO 16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN