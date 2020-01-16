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T.C. kimlik no sorgulama ve doğrulama nasıl yapılır?

vatandaşı olan her kişi için T.C. kimlik numarası vardır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve tarafından her Türk vatandaşa özgü olarak hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti numarası, ilk defa 22 Ekim 2000 tarihinde verilmeye başlandı.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaş kayıtları elektronik ortamda MERNİS projesi ile 11 haneli olarak tutulmaya devam edildi.  11 haneli numaraların son iki rakamı doğrulama rakamı olarak kullanılmaktadır. Bu son iki basamak ilk dokuz basamaktan bir algoritma ile hesaplanıyor.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 17:31 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:31 ABONE OL
T.C. kimlik no sorgulama ve doğrulama nasıl yapılır?

T.C. Kimlik kartlarında yer alan bilgiler il-ilçe, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası ayrıca cinsiyet, medeni durumu gibi bilgiler de yer almaktadır. T.C kimlik numarası sorgulama işlemlerinde de bu bilgilerden yararlanılarak sorgulama işlemleri gerçekleştiriliyor. Eğer sizde kimlik numaranızı unuttuysanız ve nasıl öğreneceğinizi bilmiyorsanız size anlatacağımız yöntemle kolayca öğrenebilirsiniz.

T.C. KİMLİK NO NEDEN ÖNEMLİDİR?

T.C kimlik numarası hayatımızın birçok alanında kullanıldığı için büyük önem taşır. T.C kimlik no ile yapılabilen işlemlerin bazıları şunlardır:

  • e-Devlet hizmetlerinden faydalanma
  • ÖSYM, MEB, AÖL, AÖF gibi eğitim kurumlarından faydalanma
  • Vergi, ceza, ödemeler gibi sorgulama hizmetlerinden yararlanma
  • Üyelik, kayıt, hastane ve birçok özel kurumlarda işlem yapmaya yarar.

Yukarıda yer alan maddeler dışında hayatımızın çoğu yerinde T.C kimlik numaramız ile işlem yapabilmemiz mümkündür.

T.C KİMLİK NO NASIL SORGULANIR?

Eğer T.C kimlik numarası ile ilgili bir işlem yapmak istediğinizde numara aklınıza gelmediyse paniğe kapılmayın. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmet ile T.C kimlik no sorgulaması yapabilir ve öğrenebilirsiniz. Yapacağınız ilk iş https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz. Ardından karşınıza aşağıdaki seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerden birini seçerek sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

  • Nüfusa Kayıt Yeri ve Kişi Bilgisi ile T.C. Kimlik No Sorgulama
  • Kimlik Kartı Seri No ve Kişi Bilgisi ile T.C. Kimlik No Sorgulama
  • Yabancı Kimlik No Sorgulama
  • Doğum Yılı ve İkamet Tezkere No ile Yabancı Kimlik No Sorgulama

Bu işlemlerden birini gerçekleştirdiğinizde, işlem başarılı olursa T.C kimlik numaranızı öğrenmiş olursunuz.

T.C. KİMLİK NO NASIL DOĞRULANIR?

Bir diğer işlem ise T.C kimlik no doğrulamasıdır. Bu işlemde yine https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfa üzerinden karşınıza çıkan "T.C. Kimlik No Doğrulama" butonuna tıklayarak form sayfasına ulaşınız. Bu ekranda doldurmanız gerekenler şunlardır

  • T.C. Kimlik No
  • Adı
  • Soyad
  • Doğum Gün
  • Doğum Ay
  • Doğum Yılı
  • Nüfus Cüzdanı Seri No

Bu bilgileri dolduktan sonra T.C kimlik numara doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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