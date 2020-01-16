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kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

16 Aralık'ta başlayan 100 bin sosyal konut kura sonuçları merakla bekleniyor. Henüz başvuru yapmayan vatandaşlar ile ilgili ücretleri, başvuru şartlarını, detaylarını merak ederken arama motorlarında konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Geçtiğimiz ay başlayan sosyal konut projesi için heyecan dorukta. İdaresi tarafından yapılan konut projesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun ödeme koşulları ve fiyatlarına sahip proje aynı zamanda depreme dayanıklı evler ve yatay mimari esası ile inşa edilecek. Özellikle dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan proje işlemleri üzerinden yapılacak olup hala başvuru yapmayan adaylar da "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 'nin 81 ilinde yapılacak olan proje kapsamında gerekli şartların sağlanması halinde aileler ev sahibi olacak. Bu bağlamda; haberimizin detaylarından TOKİ kura çekiliş tarihlerine, sosyal konut başvuru ve ücret bilgilerine ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:22
TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İdaresi tarafından yapılan 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erdi. Proje başvuruları sistemi üzerinden alındı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan proje 16 Aralık tarihinde başlamış, o tarihten itibaren ise çok sayıda başvuru almıştı. 'nin 81 ilinde yapılacak proje kapsamında yapılan evler depreme dayanıklı olup yatay mimari esası ile inşa edilecek. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi " ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı oluyor. Eksiksiz şekilde bilgilerin tamamını ve detaylarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

tarafından yapılan başvuruları sona erdi. Buna göre; ? Kura çekiliş tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları neler, ücretler ne kadar?

İşte tüm bilgiler!

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TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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