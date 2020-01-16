TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erdi. Proje başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden alındı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı planlayan proje 16 Aralık tarihinde başlamış, o tarihten itibaren ise çok sayıda başvuru almıştı. Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak proje kapsamında yapılan evler depreme dayanıklı olup yatay mimari esası ile inşa edilecek. Bu bağlamda vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı oluyor. Eksiksiz şekilde bilgilerin tamamını ve detaylarını öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Düşük taksitli konut almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren TOKİ 100 bin konut başvuru ücreti ne kadar? 2+1 ve 3+1 evler için TOKİ başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuruları sona erdi. Buna göre; TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kura çekiliş tarihi belli oldu mu? Başvuru şartları neler, ücretler ne kadar?

İşte tüm bilgiler!