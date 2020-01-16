Yandex mail aç: Kurumsal Yandex Mail nasıl açılır? Mail ayarları

Bir arkadaşınıza, iş yerinden başka bir iş yerine ya da bir alışveriş sitesine üye olmak için sizden ilk istenecek şeylerden biri mail adresidir. Bir mail adresine sahip olmak için birden çok farklı servis vardır. Bunlar arasında Hotmail, Gmail, Yahoo gibi mail servisleri mevcuttur. Size Yandex mail servisini anlatacağız. Yandex mail ile kaydolarak neler yapabileceğinizden bahsedeceğiz.

YANDEX MAİL NASIL AÇILIR?

Binlerce kullanıcıya sahip Yandex Mail'de hesap oluşturmak için Yandex hesabınızın olması gerekir. Aşağıdaki işlemleri uygulayarak hesap oluşturabilirsiniz.

https://passport.yandex.com.tr/registration?mode=register bu adresi ziyaret edin. Ardında formdaki bilgileri sırasıyla doldurarak kendinize Yandex hesabı açın. Kayıt tamamlandıktan sonra kullanıcı adı değiştirilemiyor.

Güvenliğiniz açısından şifrenizi hem unutmayacağız hem de zor bir şifre seçmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Bu adımdan sonra cep telefon numaranızı yazın. (Bu numarayı kullanarak şifrenizi yeniden oluşturabilir ve bildirimleri alabilirsiniz, ayrıca bunu ek kullanıcı adı olarak da kullanabilirsiniz.)

Eğer telefon numarasını daha sonra eklemek istiyorsanız bu işlemi daha sonra Telefon numaraları sayfasından yapabilmeniz mümkündür. Telefon numarası belirtmek istemiyorsanız Telefonum yok bağlantısına tıklayın ve kontrol sorusunu seçip bu soru için cevap girin. Bu bilgiler şifreyi kurtarmak için gereklidir.

Güvenlik resmindeki karakterleri olduğu gibi girin.

Kullanıcı sözleşmesi şartlarını kabul edin.

Son olarak kaydol tuşuna tıklayarak Yandex mail hesabı açmış olacaksınız. Artık sizde @yandex.com.tr hesap uzantısına sahipsiniz.

KURUMSAL YANDEX MAİL NASIL AÇILIR?

Kendi alan adınızda e-posta hizmeti sağlayan ücretsiz bir servis olan Yandex.Connect içerisinde Yandex.Mail vardır. bilgi@deneme.org şeklinde e-posta hesapları oluşturabilirsiniz. Kurumsal mail hesabında kullanabileceğiniz ayarlar şunlardı.

YANDEX MAİL KURUMSAL AYARLARI

Gelen Kutusu Oluşturma

Bülten Oluşturun

E-posta kutularının eş alan adları

Çalışanların imzaları

Kayıp e-postaların toplanması

E-posta programları

E-posta protokolleri

Mobil Mail

E-posta kutularının içe aktarımı

Ayrıca sadece bir tane değil diğer çalışanlara da kurumsal hesap maili açmanız mümkündür. Yandex Mail'de kurumsal hesap açmak istiyorsanız https://connect.yandex.com/ bu adres üzerinden kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Yandex.Connect'i kullanabilmek için yeni bir şirket ya da mevcut şirkete dahil olmanız gerekir.

KURUMSAL OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

Yandex kullanıcısı hesabınızla Connect'te şirket oluşturabilirsiniz

Yandex'e giriş yapın.

Yandex.Connect sayfasına gidin. (https://connect.yandex.com/)

Üst paneldeki Dene butonuna tıklayın.

Kurumunuz için bir ad oluşturun ve Connect butonuna tıklayın.

Kayıttan sonra Yandex.Connect'te kurumun sahibi olacaksınız. Kullanıcıları kuruma davet edebilir, alan adlarını ve servisleri bağlayabilir, ücretli servisleri yönetebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

KURUMSAL ŞİRKETE KATILMA NASIL YAPILIR?

Kurumsal şirketin yöneticisi size davet göndermesi gerekir. Size davet maili gönderirse "Davet e-postası bağlantısı" linkine ulaşın. Kuruma bağlanmak istediğiniz Yandex hesabını belirtin veya yeni bir tane kaydedin. Bu işlemden sonra artık Connect servislerini ücretsiz kullanabilirsiniz.