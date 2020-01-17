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Son dakika: Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı

'teki 'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi 'da ağabeyinin evinde eden arkeolog 'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan idari soruşturma sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında gelen son dakika gelişmesine göre, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzman, görevden uzaklaştırıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika: Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürdü. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi.

Zeugma Müzesi'nde çalışırken intihar eden Merve Kaçmış'ın el yazısıyla yazdığı notlar ortaya çıktı!

Müfettişlerin devam ettirdiği soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanın görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ENVARTER SAYIMI YAPILIYOR

Öte yandan Merve Kaçmış'a görevden ayrılan başka personelin zimmetindeki 'Pişmiş Toprak Eserler'i zimmetine alması gerektiğinin söylendiği, Kaçmış'ın ise envanter eksikliği olduğu için eserleri zimmetine almadığı gerekçesi ile mobbinge maruz kaldığı iddia edildi. Kaçmış'ın eksik olduğu için zimmetine almadığı iddia edilen tarihi eserlerin sayımına başlandığı öğrenildi.

Son Dakika - Zeugma Müzesi'nde çalışırken intihar eden Merve Kaçmış'ın el yazısıyla yazdığı notlar ortaya çıktı! Her şey kamerada...

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Son dakika: Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
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