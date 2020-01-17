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Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

'da bir kişi bacağına saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı ve hastanede demir kesildikten sonra ameliyata alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 16:35 ABONE OL
Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

Olay, Samsun'un İlkadrım içesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa İ. (34) belediyeye ait su deposunun bahçesindeki korkuluk demirlerinin üzerinden geçerken sol ayağına demir saplandı. Yardım isteyen Mustafa İ.'nin yardımına ambulans ve itfaiye ekipleri yetişti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Mustafa İ.'nin sol bacağına saplanan demiri bulunduğu yerden kesti ve yaralı şahıs bacağına saplı korkuluk demir parçasıyla 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak Mustafa İ.'nin ameliyat öncesi tomografisinin çekilmesine karar verildi.

Yaralının bacağındaki korkuluk demiri uzun olduğu için tomografi cihazına sığmayınca hastane personeli Mustafa İ.'nin bacağına saplı demiri dipten ispiral makinesi ile kesti. Yaralı daha sonra ameliyata alındı. Demirin bacakta saplı kalan kısmı da ameliyatla çıkartıldı.

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Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
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