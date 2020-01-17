Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Birde şantiye süsü vermişler... Jandarma suçüstü yakaladı

Birde şantiye süsü vermişler... Jandarma suçüstü yakaladı

’nin Sarayköy ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların kaçak kazı yapmak için araziye şantiye süsü verdiği ortaya çıktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:01 ABONE OL
Birde şantiye süsü vermişler... Jandarma suçüstü yakaladı

Edinilen bilgiye göre olay, Sarayköy ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere gelen ihbar üzerine sabah 5.30 saatlerinde bölgede yapılan arama işlemleri sırasında şantiye süsü verilmiş bir arazide ekskavatör ile kazı çalışması yapan A.D., M.Ş.Ö., A.Ü., A.K.Y., K.K., M.R., H.B. isimli toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Bölgede yapılan incelemede yaklaşık 8 metrelik derinlikte kuyu kazıldığı ve define aradıkları belirtildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Birde şantiye süsü vermişler... Jandarma suçüstü yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN