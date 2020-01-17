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VE SÖZLERİ 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! HAYIRLI CUMALAR

2020 resimli ve sözleri burada! İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde eller yine semaya yükselecek ve müminler dualarla ibadetlerini yerine getirecekler. Bu anlamlı günün heyecanını sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar ise ‘En güzel, kısa ve uzun resimli Cuma mesajları’ aratmalarında bulunuyor. Bilindiği üzere Cuma gününü özel kılan en önemli hususlardan biri de aynı zamanda namaz ibadetinin yerine getirilmesidir. Biz de Sabah.com.tr olarak bu özel gün de sevdiklerinizi mutlu etmeniz için ‘2020 en güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ve sözlerini’ sizler için hazırladık. Haberimizin içerisinden seçeceğiniz görselleri Whatsapp, SMS, Facebook Messenger ve MMS yoluyla sevdiklerinizle paylaşabilir, bu özel günün anlamını birlikte yaşayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 08:05 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 08:06 ABONE OL
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! HAYIRLI CUMALAR

Yeni haftanın resimli ve sözleri yayınlandı! Müslümanlar için en önemli ve özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin heyecanını yaşarken, bu anlamlı günde vatandaşlar camileri doldurmadan önce sevdiklerini mutlu edecek '' arıyorlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saatinde camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Bu günü özel kılan nedenlerden bir tanesi de aynı zamanda namaz ibadetinin yerine getirilmesidir. Haberimizin içerisinde sevdiklerinizi mutlu etmek için '2020 en güzel ve anlamlı resimli Cuma mesajları ve sözlerini' bulabilir. Whatsapp, SMS, Facebook Messenger ve MMS yoluyla paylaşabilirsiniz. İşte en güzel ve anlamlı 2020 resimli Cuma mesajları ve sözleri!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020 – EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Haberimizde sizler için derlediğimiz en güzel resimli Cuma mesajları yer alıyor. Hemen aşağıda bulunan görseli tıklayarak resimli Cuma Mesajlarına ulaşabilir; Eş, dost ve akrabanızın cumasını çok kolay ve etkili bir şekilde tüm sosyal ağlarda paylaşarak kutlayabilirsiniz. HAYIRLI CUMALAR…

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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada! HAYIRLI CUMALAR
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