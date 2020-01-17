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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? , İzmir, ve il il 17 Ocak 2020 burada!

Müslüman alemi için en özel günlerden bir tanesi olan Cuma gününe gelmenin mutluluğunu yaşarken, bu özel ve anlamlı gün de müminler camileri dolduracak, eller semaya yükselecek. Sabah saatlerinden itibaren camiye gitmek için hazırlanan vatandaşlar il il Cuma namazı saatlerini merak ediyor. Vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere ilden ile farklılık gösteriyor. Hal böyleyken, yaşadıkları ildeki namaz saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haberimizin içerisinden ‘, İzmir, ve il il Cuma namazı saatleri’ bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 09:02 ABONE OL
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 17 Ocak 2020 burada!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İslam alemi için haftanın en özel günlerinden birine kavuşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın Cuma namazı saatlerini yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren camiye gitmek için hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 OCAK

Haberimizin içeriğinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma namazı saatlerine ulaşabilir, 17 Ocak 2020 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri bulabilirsiniz…

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Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 17 Ocak 2020 burada!
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