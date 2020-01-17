Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri 17 Ocak 2020 burada!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İslam alemi için haftanın en özel günlerinden birine kavuşmanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı haftanın Cuma namazı saatlerini yayınladı. Sabah saatlerinden itibaren camiye gitmek için hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? İSTANBUL, İZMİR, ANKARA VE İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ 17 OCAK

Haberimizin içeriğinden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma namazı saatlerine ulaşabilir, 17 Ocak 2020 İstanbul, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri bulabilirsiniz…