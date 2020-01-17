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, atları ve faytonları 70 milyona satın alacak

BARIŞ SAVAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
İBB, atları ve faytonları 70 milyona satın alacak
İBB, Adalar'daki fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları satın alarak, kamulaştıracak. Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis'e sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon raporlarında faytonların her biri için belirtilen 250 bin TL bedel belirlenmişti. Ancak Meclis görüşmeleri sırasında fayton bedelinin 300'er bin TL'ye çıkartılması teklif edildi ve bu şekilde karar kesinleşti.
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İBB, atları ve faytonları 70 milyona satın alacak
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