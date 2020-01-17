İBB çalışanlarını fişlemeye başladı

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İBB'de skandal uygulama. İBB iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER), çalışanlarının vakıf, dernek veya sivil toplum örgütü (STK) çalışmalarına katılmasını izne bağladı. Mesai dışında dernek, vakıf veya sivil toplum örgütü faaliyetlerine katılmak için İBB'den yazılı onay alma şartı getirildi. İSPER çalışanlarına gönderilen mesajda; "STK'ların organizasyonlarına her türlü katılım için onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir" denildi. Çalışanlar ise söz konusu uygulamanın fişleme anlamına geldiğini ifade etti.