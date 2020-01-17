Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İBB çalışanlarını fişlemeye başladı

çalışanlarını fişlemeye başladı

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
İBB çalışanlarını fişlemeye başladı
İBB'de skandal uygulama. İBB iştiraklerinden İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER), çalışanlarının vakıf, dernek veya sivil toplum örgütü (STK) çalışmalarına katılmasını izne bağladı. Mesai dışında dernek, vakıf veya sivil toplum örgütü faaliyetlerine katılmak için İBB'den yazılı onay alma şartı getirildi. İSPER çalışanlarına gönderilen mesajda; "STK'ların organizasyonlarına her türlü katılım için onay alınması ve insan kaynaklarına yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir" denildi. Çalışanlar ise söz konusu uygulamanın fişleme anlamına geldiğini ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İBB çalışanlarını fişlemeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN