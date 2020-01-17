İBB, Ümraniye’ye ekmek vermiyor

BUGÜN NELER OLDU

İBB, Ocak ayı 2. bileşimi Meclis 1'inci Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında yapıldı. Meclisin başlamasıyla Ümraniye meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer Başkanlık makamına cevaplaması amacıyla bir soru önergesi verdi. Tuncer'in verdiği soru önergesi, İBB ile Ümraniye Belediyesi tarafından imzalanan ekmek dağıtma protokolünün neden iptal edildiği yönündeydi. Tuncer, "Yıllardır Ümraniye Belediyesi olarak ilçedeki maddi durumu yetersiz ailelere Halk Ekmek aracılığıyla ekmek dağıtıyorduk. Yaklaşık 2 bin 500 aileye günlük 6 bin 100 adet ekmek dağıtılıyordu. Ancak 1 Ocak itibarıyla İBB Ümraniye Belediyesi ile sözleşme yenilemedi. 16 gündür Ümraniye'deki aileler ekmek alamamaktadır. Bunun günahı CHP'li yönetime aittir. Ben bunun nedeninin araştırılmasını ve cevaplanmasını istiyorum" dedi.