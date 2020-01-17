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İki fidan soldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
SEBAHATTİN ALP Yaşam
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
İki fidan soldu
İzmir'de 2 katlı ahşap bir evde çıkan yangında, 11 yaşındaki Merve Kedik hayatını kaybetti. Denizli'de ise sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kız kardeşten biri öldü. İzmir Aliağa'da, Kedik ailesine ait 2 katlı ahşap evde, önceki akşam henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. İkinci kattaki 5. sınıf öğrencisi olan Merve, bir anda alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine eve gelen itfaiye, alevleri kontrol altına alırken, ahşap tavan ve çatı çöktü. Alevlerin söndürülmesinin ardından enkazı kaldıran itfaiye, Merve'nin cansız bedenini buldu.

TAKDİR ALACAKTI
Denizli'de ise bir tekstil atölyesinde çalışan Kesikbaş çifti, önceki gün evdeki kömür sobasını yakarak 4-12 vardiyasına gitti. Çiftin 12 yaşındaki ikiz kızları Sude ve Seda ile 8 yaşındaki Sena, bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde baygın halde bulunan 3 kızkardeşten Seda, kaldırıldığı hastanede öldü. Seda, bugün karnesiyle takdir alacaktı.
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İki fidan soldu
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