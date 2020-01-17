İnsanları zehirleyeceklerdi! Sahte içkiye emniyet baskını

İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Sahte Alkol İmalatı" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir hurda deposunda sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine alınan arama kararına istinaden aynı gün bahse konu adreste arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 110 adet dolu rakı şişesi, 600 adet dolu viski şişesi, 11 adet içerisinde etil alkol bulunan 30 litrelik bidon, 24.000 adet TAPDK ibareli bandrol, 2 adet 500 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri, 1 adet 400 litrelik vana ve arıtma cihazı takılı su tankeri, 2 adet kirli su dalgıç pompası, 14 şişe 1 litrelik anason esansı ve çok sayıda sticker/etiket ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli Cihan T. (23) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli, hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.